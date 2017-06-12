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|Литва
|10.06 21:45 по МСК.
|Словакия
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|Польша
|10.06 21:45 по МСК.
|Румыния
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|Исландия
|11.06 21:45 по МСК.
|Хорватия
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|Сербия
|11.06 21:45 по МСК.
|Уэльс
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|Атлетико ПР
|12.06 01:00 по МСК.
|Сантос
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|Мексика
|12.06 03:30 по МСК.
|США
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|Тэджон
|12.06 13:30 по МСК.
|Сувон
Есть вариант в Чемпионате Кореи, достойный внимания
Главный арбитр матча Иран – Узбекистан в 19:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 12-го июня 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Узбекистан на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Узбекистан – девять против двух.
Поставить на хозяев матча Иран – Узбекистан можно по коэффициенту 1.9, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.2. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.6.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Иран на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Иран потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Иран в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Узбекистан прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Узбекистан сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Узбекистан в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
В матче Иран – Узбекистан довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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