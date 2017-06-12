Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Литва
|10.06 21:45 по МСК.
|Словакия
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|Польша
|10.06 21:45 по МСК.
|Румыния
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|Исландия
|11.06 21:45 по МСК.
|Хорватия
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|Сербия
|11.06 21:45 по МСК.
|Уэльс
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|Атлетико ПР
|12.06 01:00 по МСК.
|Сантос
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|Мексика
|12.06 03:30 по МСК.
|США
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|Тэджон
|12.06 13:30 по МСК.
|Сувон
Есть вариант в Чемпионате Кореи, достойный внимания
12.06.2017 футбольному клубу Эргрюте на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Далкурд. По Москве данная игра стартует в 20:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Если футбольные клубы Эргрюте и Далкурд в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.8, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.3.
На своем поле футбольный клуб Эргрюте не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Эргрюте находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Эргрюте в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Далкурд уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Далкурд практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Далкурд демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Эргрюте – Далкурд являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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