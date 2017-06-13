Гремио — Баия прогноз специалиста на матч 13.06.17

История противостояния Гремио – Баия длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Гремио одержал 51 победу, а на счету ФК Баия 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 13-го июня 2017 года и по московскому времени его начало будет в 02:00.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Гремио – Баия практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.8. Хозяева получили на свою победу котировку 1.8, а на гостей идет прием ставок по 4.3.

Две недели назад футбольный клуб Гремио получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Гремио из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Гремио выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Гремио – Баия у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После того, как футбольный клуб Баия выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Баия удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Учитывая статистику личных встреч Гремио – Баия, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Баия еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: