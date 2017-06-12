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|Сербия
|11.06 21:45 по МСК.
|Уэльс
Сборная Уэльса блеснула на Чемпионате Европы-2016. Как выглядит команда сейчас и чего от нее ожидать?
|Исландия
|11.06 21:45 по МСК.
|Хорватия
Исландия и Хорватия участвовали в финальной части ЧЕ-2016. Теперь им предстоит встретиться в ОЧЕ-2018. Реальный прогноз уже готов!
|Атлетико ПР
|12.06 01:00 по МСК.
|Сантос
В Чемпионате Бразилии прошло только 5 туров, а команды уже успели сменить тренеров. Чего ждать от матча "Атлетико Паранаэнсе" - "Сантос"?
|Нэшвилл
|12.06 03:00 по МСК.
|Питтсбург
Впереди шестой матч финала Кубка Стэнли, который пройдёт на Бриджстоун Арене в Нэшвилле.
|Мексика
|12.06 03:30 по МСК.
|США
Отборочный турнир к Чемпионату мира проходит не только в Европе. Другие конфедерации также соревнуются за билеты на мундиаль
|Тэджон
|12.06 13:30 по МСК.
|Сувон
Есть вариант в Чемпионате Кореи, достойный внимания
|Шелби Роджерс
|13.06 12:00 по МСК.
|Донна Векич
Выиграет ли первый раз в карьере американка у Векич?
В последнем противостоянии Австралия – Бразилия свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 13-го июня у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 13:05. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Австралия обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Футбольный клуб Австралия среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Бразилия выставили 4.4.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Австралия использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Австралия, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Австралия выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Бразилия уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Бразилия практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Бразилия демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
В футбольном поединке Австралия – Бразилия эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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