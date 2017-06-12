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Ирак — Япония: прогноз, ставки букмекера на матч. АЗИЯ: Чемпионат мира — Квалификация 13.06.17

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Ирак — Япония: прогноз, ставки букмекера на матч. АЗИЯ: Чемпионат мира — Квалификация 13.06.17

В 15:25 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Ирак – Япония, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 13 июня и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Ирак сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Ирак – Япония, выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.

Две недели назад футбольный клуб Ирак получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Ирак из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Ирак выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Ирак – Япония у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Сейчас футбольный клуб Япония пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Япония одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Япония забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Ирак – Япония, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Япония.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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