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|Сербия
|11.06 21:45 по МСК.
|Уэльс
Сборная Уэльса блеснула на Чемпионате Европы-2016. Как выглядит команда сейчас и чего от нее ожидать?
|Исландия
|11.06 21:45 по МСК.
|Хорватия
Исландия и Хорватия участвовали в финальной части ЧЕ-2016. Теперь им предстоит встретиться в ОЧЕ-2018. Реальный прогноз уже готов!
|Атлетико ПР
|12.06 01:00 по МСК.
|Сантос
В Чемпионате Бразилии прошло только 5 туров, а команды уже успели сменить тренеров. Чего ждать от матча "Атлетико Паранаэнсе" - "Сантос"?
|Нэшвилл
|12.06 03:00 по МСК.
|Питтсбург
Впереди шестой матч финала Кубка Стэнли, который пройдёт на Бриджстоун Арене в Нэшвилле.
|Мексика
|12.06 03:30 по МСК.
|США
Отборочный турнир к Чемпионату мира проходит не только в Европе. Другие конфедерации также соревнуются за билеты на мундиаль
|Тэджон
|12.06 13:30 по МСК.
|Сувон
Есть вариант в Чемпионате Кореи, достойный внимания
|Шелби Роджерс
|13.06 12:00 по МСК.
|Донна Векич
Выиграет ли первый раз в карьере американка у Векич?
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 13-го июня, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Норвегия и Швеция. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Норвегия, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 20:45.
В футбольном поединке Норвегия – Швеция букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.85, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.4.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Норвегия слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Норвегия был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Норвегия выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Швеция может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Швеция надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Швеция имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
На поединок Норвегия – Швеция идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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