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|Сербия
|11.06 21:45 по МСК.
|Уэльс
Сборная Уэльса блеснула на Чемпионате Европы-2016. Как выглядит команда сейчас и чего от нее ожидать?
|Исландия
|11.06 21:45 по МСК.
|Хорватия
Исландия и Хорватия участвовали в финальной части ЧЕ-2016. Теперь им предстоит встретиться в ОЧЕ-2018. Реальный прогноз уже готов!
|Атлетико ПР
|12.06 01:00 по МСК.
|Сантос
В Чемпионате Бразилии прошло только 5 туров, а команды уже успели сменить тренеров. Чего ждать от матча "Атлетико Паранаэнсе" - "Сантос"?
|Нэшвилл
|12.06 03:00 по МСК.
|Питтсбург
Впереди шестой матч финала Кубка Стэнли, который пройдёт на Бриджстоун Арене в Нэшвилле.
|Мексика
|12.06 03:30 по МСК.
|США
Отборочный турнир к Чемпионату мира проходит не только в Европе. Другие конфедерации также соревнуются за билеты на мундиаль
|Тэджон
|12.06 13:30 по МСК.
|Сувон
Есть вариант в Чемпионате Кореи, достойный внимания
|Шелби Роджерс
|13.06 12:00 по МСК.
|Донна Векич
Выиграет ли первый раз в карьере американка у Векич?
Болельщики 13.06.2017 ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Румыния и Чили. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 21:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Гости футбольного поединка Румыния – Чили получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.
В прошлом поединке футбольного клуба Румыния основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Румыния будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Румыния есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Чили уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Чили практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Чили демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
На поединок Румыния – Чили идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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