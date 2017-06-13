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Камерун — Колумбия: прогноз, ставки букмекера на матч. Международные товарищеские матчи 13.06.17

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Камерун — Колумбия: прогноз, ставки букмекера на матч. Международные товарищеские матчи 13.06.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 13.06.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Камерун и Колумбия. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Колумбия сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Камерун. Начало данной игры произойдет в 21:30 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом поединка Камерун – Колумбия гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.1. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.95, а на ничейный результат можно поставить по 3.45.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Камерун на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Камерун потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Камерун в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Последний матч футбольного клуба Колумбия прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Колумбия находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Колумбия в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Камерун – Колумбия являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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