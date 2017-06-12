Эквадор — Сальвадор прогноз профессионала на матч 14.06.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Эквадор – Сальвадор, который будет сыгран между командами в 14-го июня 2017 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 04:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Сальвадор – две победы против одного поражения.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Эквадор – Сальвадор неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 3.87. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2 и 3.4.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Эквадор слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Эквадор был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Эквадор выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Сальвадор пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Сальвадор находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Сальвадор намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Сальвадор в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Эквадор – Сальвадор, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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