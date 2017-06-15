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Атлетико Минейро — Атлетико Паранаэнсе прогноз специалиста на матч 15.06.17

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Атлетико Минейро — Атлетико Паранаэнсе прогноз специалиста на матч 15.06.17

Главный арбитр матча Атлетико Минейро – Атлетико Паранаэнсе в 01:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 15.06.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Атлетико Паранаэнсе на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Атлетико Паранаэнсе – девять против двух.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Атлетико Минейро – Атлетико Паранаэнсе определились с коэффициентами. На ФК Атлетико Минейро выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

В прошлом поединке футбольного клуба Атлетико Минейро основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Атлетико Минейро будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Атлетико Минейро есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Атлетико Паранаэнсе уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Атлетико Паранаэнсе практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Атлетико Паранаэнсе демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Атлетико Минейро – Атлетико Паранаэнсе, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Атлетико Паранаэнсе.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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