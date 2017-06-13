Регистрация

Крумкачы — Слуцк: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Беларуси 15.06.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия В
до начала:
# Наутико 14.06 01:15 по МСК. Парана #
Открыть доступ

"Наутико", который в нынешнем сезоне еще не побеждал, принимает на своем поле "Парану". Разбираем игру бразильской Серии В
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия В
до начала:
# Фигейренсе 14.06 02:30 по МСК. Кришиума #
Открыть доступ

Последние четыре года "Фигейренсе" провел в элите бразильского футбола
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия В
до начала:
# Луверденс 14.06 03:30 по МСК. Пелотас #
Открыть доступ

В бразильской Серии В аутсайдер "Луверденсе" сыграет с середняком "Бразил де Пелотас". Мы знаем, на что ставить!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Крумкачы — Слуцк: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Беларуси 15.06.17

Футболисты клуба Крумкачы готовятся до 15 июня, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Слуцк. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 17:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Крумкачы – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Крумкачы – Слуцк, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

Футбольный клуб Крумкачы в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Крумкачы сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Крумкачы выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Крумкачы не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В этом сезоне у футбольного клуба Слуцк совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Слуцк находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Слуцк выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Слуцк в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Крумкачы – Слуцк встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Спорт Уанкайо — Кантолао прогноз и ставки от профессионала 13.06.17
Атлетико Гойаниенсе — Аваи прогноз профессионала на матч 15.06.17
Жувентуде — АБС прогноз и ставки от профессионала 14.06.17
КуПС — ВПС: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Финляндии 14.06.17
Петролеро — Боливар: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Боливии 15.06.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 