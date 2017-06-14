Альянса Атлетико — Мельгар прогноз профессионала 15.06.17

15 июня футбольному клубу Альянса Атлетико на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Мельгар. По Москве данная игра стартует в 21:15 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Альянса Атлетико – Мельгар практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.5. Хозяева получили на свою победу котировку 1.85, а на гостей идет прием ставок по 4.4.

Две недели назад футбольный клуб Альянса Атлетико получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Альянса Атлетико из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Альянса Атлетико выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Альянса Атлетико – Мельгар у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Футбольный клуб Мельгар имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Мельгар демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Мельгар продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Мельгар в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Альянса Атлетико – Мельгар, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Мельгар.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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