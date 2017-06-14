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|Наутико
|14.06 01:15 по МСК.
|Парана
"Наутико", который в нынешнем сезоне еще не побеждал, принимает на своем поле "Парану". Разбираем игру бразильской Серии В
|Фигейренсе
|14.06 02:30 по МСК.
|Кришиума
Последние четыре года "Фигейренсе" провел в элите бразильского футбола
|Луверденс
|14.06 03:30 по МСК.
|Пелотас
В бразильской Серии В аутсайдер "Луверденсе" сыграет с середняком "Бразил де Пелотас". Мы знаем, на что ставить!
Личная встреча между футбольными клубами Комерсиантес Унидос и УТК назначена на 15-го июня 2017 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Комерсиантес Унидос. По Москве начало данной игры в 23:30.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Комерсиантес Унидос – УТК определились с коэффициентами. На ФК Комерсиантес Унидос выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
Футбольный клуб Комерсиантес Унидос в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Комерсиантес Унидос сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Комерсиантес Унидос выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Комерсиантес Унидос не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба УТК уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле УТК практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас УТК демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
На поединок Комерсиантес Унидос – УТК идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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