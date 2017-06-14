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Главный арбитр матча Хорхе Вильстерманн – Стронгест в 00:15 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 16-го июня и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Стронгест на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Стронгест – девять против двух.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Хорхе Вильстерманн – Стронгест неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.4. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.85 и 3.5.
Если раньше футбольный клуб Хорхе Вильстерманн ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Хорхе Вильстерманн в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Хорхе Вильстерманн стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Стронгест сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Стронгест имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Стронгест покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Хозяева матча Хорхе Вильстерманн – Стронгест предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Хорхе Вильстерманн больше 1.5 гола.
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