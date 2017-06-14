Флуминенсе — Гремио прогноз и ставки от профессионала 16.06.17

Личная встреча между футбольными клубами Флуминенсе и Гремио назначена на 16-го июня и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Флуминенсе. По Москве начало данной игры в 03:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Флуминенсе – Гремио определились с коэффициентами. На ФК Флуминенсе выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Флуминенсе на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Флуминенсе потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Флуминенсе в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Последний матч футбольного клуба Гремио прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Гремио находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Гремио в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Так как хозяева поединка Флуминенсе – Гремио сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Флуминенсе.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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