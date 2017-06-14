Колон — Сан-Лоренсо прогноз и ставки от профессионала 16.06.17

Футболисты клуба Колон готовятся до 16-го июня 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сан-Лоренсо. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 03:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Колон – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Колон – Сан-Лоренсо неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.2. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.9 и 3.6.

Две недели назад футбольный клуб Колон получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Колон из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Колон выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Колон – Сан-Лоренсо у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Сан-Лоренсо постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Колон – Сан-Лоренсо являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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