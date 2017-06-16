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Локомотив Тбилиси — Самтредиа прогноз специалиста 16.06.17

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Локомотив Тбилиси — Самтредиа прогноз специалиста 16.06.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 16.06.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Локомотив Тбилиси и Самтредиа. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Самтредиа сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Локомотив Тбилиси. Начало данной игры произойдет в 16:30 по московскому времени.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Локомотив Тбилиси – Самтредиа, выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.

В этом сезоне футбольный клуб Локомотив Тбилиси только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Локомотив Тбилиси пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Локомотив Тбилиси хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Футбольный клуб Самтредиа имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Самтредиа демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Самтредиа продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Самтредиа в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

В футбольном поединке Локомотив Тбилиси – Самтредиа эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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