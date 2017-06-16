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|Сантос
|15.06 03:45 по МСК.
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|15.06 23:00 по МСК.
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|16.06 03:00 по МСК.
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|Лахти
|16.06 18:30 по МСК.
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|16.06 19:00 по МСК.
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Главный арбитр матча Лахти – Ильвес в 18:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 16-го июня 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Ильвес на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Ильвес – девять против двух.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Лахти – Ильвес практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.45. Хозяева получили на свою победу котировку 1.95, а на гостей идет прием ставок по 4.1.
По меркам национального чемпионата Лахти это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Лахти является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Лахти пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Ильвес прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Ильвес сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Ильвес в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Хозяева матча Лахти – Ильвес предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Лахти больше 1.5 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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