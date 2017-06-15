Ривер Плейт Эквадор — ЛДУ Кито: прогноз, ставки букмекера на матч. 17.06.17

Главный арбитр матча Ривер Плейт Эквадор – ЛДУ Кито в 00:15 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 17-го июня и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб ЛДУ Кито на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также ЛДУ Кито – девять против двух.

Если футбольные клубы Ривер Плейт Эквадор и ЛДУ Кито в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.

По меркам национального чемпионата Ривер Плейт Эквадор это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Ривер Плейт Эквадор является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Ривер Плейт Эквадор пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

За последние четыре недели футбольному клубу ЛДУ Кито пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба ЛДУ Кито находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что ЛДУ Кито намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде ЛДУ Кито в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ставить на матч Ривер Плейт Эквадор – ЛДУ Кито лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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