Тальерес Кордоба — Химнасия и Эсгрима прогноз и ставки от специалиста 17.06.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Тальерес Кордоба – Химнасия и Эсгрима, который будет сыгран между командами в 17-го июня. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 02:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Химнасия и Эсгрима – две победы против одного поражения.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Тальерес Кордоба – Химнасия и Эсгрима, выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.

Футбольный клуб Тальерес Кордоба в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Тальерес Кордоба сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Тальерес Кордоба выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Тальерес Кордоба не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Футбольный клуб Химнасия и Эсгрима имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Химнасия и Эсгрима демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Химнасия и Эсгрима продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Химнасия и Эсгрима в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Тальерес Кордоба – Химнасия и Эсгрима на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Химнасия и Эсгрима, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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