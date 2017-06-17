Нортерн Рейнджерс — Саут Хобарт прогноз и ставки от специалиста 17.06.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 17.06.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Нортерн Рейнджерс и Саут Хобарт. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Саут Хобарт сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Нортерн Рейнджерс. Начало данной игры произойдет в 05:30 по московскому времени.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Нортерн Рейнджерс – Саут Хобарт, выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Нортерн Рейнджерс использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Нортерн Рейнджерс, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Нортерн Рейнджерс выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Саут Хобарт сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Саут Хобарт имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Саут Хобарт покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Нортерн Рейнджерс – Саут Хобарт, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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