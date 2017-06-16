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Сересо Осака — Симидзу прогноз и ставки от профессионала 17.06.17

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Сересо Осака — Симидзу прогноз и ставки от профессионала 17.06.17

Футболисты клуба Симидзу не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 17-го июня проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Сересо Осака – Симидзу идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 13:00 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Сересо Осака – Симидзу коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.

Футбольный клуб Сересо Осака в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Сересо Осака сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Сересо Осака выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Сересо Осака не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В этом сезоне у футбольного клуба Симидзу совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Симидзу находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Симидзу выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Симидзу в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Хозяева матча Сересо Осака – Симидзу предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Сересо Осака больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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