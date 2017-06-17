Регистрация

Тэгу — Гвангю прогноз специалиста 17.06.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Исландия футбол: Исландия – Урвалсдейлд
до начала:
# Стьярнан 15.06 23:00 по МСК. Викингур #
Открыть доступ

Средний, но уверенный коэффициент в Чемпионате Исландии
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия А
до начала:
# Флуминенс 16.06 03:00 по МСК. Гремио РС #
Открыть доступ

Интереснейший матч Чемпионата Бразилии, в котором есть очевидная ставка!
Финляндия футбол: Финляндия – Вейккауслига
до начала:
# Лахти 16.06 18:30 по МСК. Ильвес #
Открыть доступ

Анализируем матч Чемпионата Финляндии и приходим к выводу о необходимости ставки в пользу... А в чью пользу - подробно расскажет прогноз
U21 Чемпионат Европы футбол: U21 Чемпионат Европы
до начала:
# Швеция 16.06 19:00 по МСК. Англия #
Открыть доступ

В Польше стартует молодежный Чемпионат Европы по футболу!
Аргентина футбол: Аргентина – Премьер Дивизион
до начала:
# Альдосиви 17.06 23:45 по МСК. Бока Х #
Открыть доступ

Чемпионат Аргентины. Анализируем непростой выезд лидера турнира "Бока Хуниорс"
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Тэгу — Гвангю прогноз специалиста 17.06.17

Хозяев матча Тэгу – Гвангю 17-го июня 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 13:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Букмекеры считают фаворитом поединка Тэгу – Гвангю гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Тэгу уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Тэгу сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Тэгу не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

На выезде футбольный клуб Гвангю выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Гвангю выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Гвангю добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Ставить на матч Тэгу – Гвангю лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Сан-Мартин Сан-Хуан — Темперлей: прогноз, ставки букмекера на матч. 16.06.17
Сересо Осака — Симидзу прогноз и ставки от профессионала 17.06.17
Польша U21 — Словакия U21 прогноз и ставки от профессионала 16.06.17
Хенань Цзянье — Яньбянь прогноз специалиста на матч 17.06.17
Дила — Шукура прогноз специалиста на матч 16.06.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 