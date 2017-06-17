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Хэбэй Илиньшаньчжуан — Тяньцзинь Сунцзян прогноз профессионала 17.06.17

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Хэбэй Илиньшаньчжуан — Тяньцзинь Сунцзян прогноз профессионала 17.06.17

Главный арбитр матча Хэбэй Илиньшаньчжуан – Тяньцзинь Сунцзян в 14:35 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 17.06.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Тяньцзинь Сунцзян на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Тяньцзинь Сунцзян – девять против двух.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Хэбэй Илиньшаньчжуан – Тяньцзинь Сунцзян, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.

Если раньше футбольный клуб Хэбэй Илиньшаньчжуан ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Хэбэй Илиньшаньчжуан в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Хэбэй Илиньшаньчжуан стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Последний матч футбольного клуба Тяньцзинь Сунцзян прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Тяньцзинь Сунцзян находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Тяньцзинь Сунцзян в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Ставить на матч Хэбэй Илиньшаньчжуан – Тяньцзинь Сунцзян лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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