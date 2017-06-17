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Шанхай Шэньхуа — Чунцин Лифан прогноз и ставки от специалиста 17.06.17

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Прогноз от наших экспертов
Шанхай Шэньхуа — Чунцин Лифан прогноз и ставки от специалиста 17.06.17

Личная встреча между футбольными клубами Шанхай Шэньхуа и Чунцин Лифан назначена на 17.06.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Шанхай Шэньхуа. По Москве начало данной игры в 14:35.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Шанхай Шэньхуа – Чунцин Лифан, занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.

Футбольный клуб Шанхай Шэньхуа в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Шанхай Шэньхуа сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Шанхай Шэньхуа выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Шанхай Шэньхуа не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Чунцин Лифан может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Чунцин Лифан надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Чунцин Лифан имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Шанхай Шэньхуа – Чунцин Лифан, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Чунцин Лифан.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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