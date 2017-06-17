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История противостояния ХИФК – ПС Кеми длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб ХИФК одержал 51 победу, а на счету ФК ПС Кеми 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 17-го июня и по московскому времени его начало будет в 15:00.
Букмекеры считают фаворитом поединка ХИФК – ПС Кеми гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.1. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.95, а на ничейный результат можно поставить по 3.45.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб ХИФК на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб ХИФК потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче ХИФК в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба ПС Кеми уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле ПС Кеми практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас ПС Кеми демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Учитывая статистику личных встреч ХИФК – ПС Кеми, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК ПС Кеми еще не разу не проигрывал в два мяча.
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