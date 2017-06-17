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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 17 июня, так как именно в этот день на поле сойдутся Эль Насьональ и Барселона Гуаякиль. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Барселона Гуаякиль сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Эль Насьональ. Начало данной игры произойдет в 20:00 по московскому времени.
Если футбольные клубы Эль Насьональ и Барселона Гуаякиль в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.45. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.95, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.1.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Эль Насьональ использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Эль Насьональ, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Эль Насьональ выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Барселона Гуаякиль. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Барселона Гуаякиль продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Барселона Гуаякиль крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Хозяева матча Эль Насьональ – Барселона Гуаякиль предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Эль Насьональ больше 1.5 гола.
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