Регистрация

Расинг Монтевидео — Насьональ: прогноз, ставки букмекера на матч. 17.06.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Исландия футбол: Исландия – Урвалсдейлд
до начала:
# Стьярнан 15.06 23:00 по МСК. Викингур #
Открыть доступ

Средний, но уверенный коэффициент в Чемпионате Исландии
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия А
до начала:
# Флуминенс 16.06 03:00 по МСК. Гремио РС #
Открыть доступ

Интереснейший матч Чемпионата Бразилии, в котором есть очевидная ставка!
Финляндия футбол: Финляндия – Вейккауслига
до начала:
# Лахти 16.06 18:30 по МСК. Ильвес #
Открыть доступ

Анализируем матч Чемпионата Финляндии и приходим к выводу о необходимости ставки в пользу... А в чью пользу - подробно расскажет прогноз
U21 Чемпионат Европы футбол: U21 Чемпионат Европы
до начала:
# Швеция 16.06 19:00 по МСК. Англия #
Открыть доступ

В Польше стартует молодежный Чемпионат Европы по футболу!
Аргентина футбол: Аргентина – Премьер Дивизион
до начала:
# Альдосиви 17.06 23:45 по МСК. Бока Х #
Открыть доступ

Чемпионат Аргентины. Анализируем непростой выезд лидера турнира "Бока Хуниорс"
U21 Чемпионат Европы футбол: U21 Чемпионат Европы
до начала:
# Дания 18.06 21:45 по МСК. Италия #
Открыть доступ

На молодежном Чемпионате Европы сборная Италии начинает турнирный путь с матча против Дании
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Расинг Монтевидео — Насьональ: прогноз, ставки букмекера на матч. 17.06.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 17 июня, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Расинг Монтевидео и Насьональ. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Расинг Монтевидео, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 21:00.

Самый большой коэффициент в матче Расинг Монтевидео – Насьональ идет на гостей и составляет 4.3, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.8. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.8.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Расинг Монтевидео слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Расинг Монтевидео был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Расинг Монтевидео выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Сейчас футбольный клуб Насьональ пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Насьональ одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Насьональ забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Расинг Монтевидео – Насьональ на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Насьональ, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Альбирекс Ниигата — Омия прогноз профессионала на матч 17.06.17
Шанхай Шэньхуа — Чунцин Лифан прогноз и ставки от специалиста 17.06.17
Торпедо-БелАЗ — Динамо-Брест: прогноз, ставки букмекера на матч. 16.06.17
Гуйчжоу Чжичэн — Гуанчжоу Эвергранд прогноз и ставки от специалиста 17.06.17
Унион Комерсио — Спорт Уанкайо прогноз и ставки от специалиста 17.06.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 