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17-го июня состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Хувентуд – Суд Америка. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Хувентуд, а вот игроки ФК Суд Америка смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:00 по МСК.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Хувентуд – Суд Америка определились с коэффициентами. На ФК Хувентуд выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Хувентуд существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Хувентуд проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Хувентуд никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Футбольный клуб Суд Америка в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Суд Америка демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Суд Америка забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Суд Америка имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Хувентуд – Суд Америка являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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