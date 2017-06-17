Бразил де Пелотас — Вила Нова: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии В 18.06.17

История противостояния Бразил де Пелотас – Вила Нова длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Бразил де Пелотас одержал 51 победу, а на счету ФК Вила Нова 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 18-го июня и по московскому времени его начало будет в 01:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Бразил де Пелотас – Вила Нова определились с коэффициентами. На ФК Бразил де Пелотас выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Бразил де Пелотас не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Бразил де Пелотас уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

За последние четыре недели футбольному клубу Вила Нова пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Вила Нова находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Вила Нова намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Вила Нова в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Бразил де Пелотас – Вила Нова, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Вила Нова.

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