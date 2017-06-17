Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Флуминенс
|16.06 03:00 по МСК.
|Гремио РС
Интереснейший матч Чемпионата Бразилии, в котором есть очевидная ставка!
|Лахти
|16.06 18:30 по МСК.
|Ильвес
Анализируем матч Чемпионата Финляндии и приходим к выводу о необходимости ставки в пользу... А в чью пользу - подробно расскажет прогноз
|Швеция
|16.06 19:00 по МСК.
|Англия
В Польше стартует молодежный Чемпионат Европы по футболу!
|Альдосиви
|17.06 23:45 по МСК.
|Бока Х
Чемпионат Аргентины. Анализируем непростой выезд лидера турнира "Бока Хуниорс"
|Дания
|18.06 21:45 по МСК.
|Италия
На молодежном Чемпионате Европы сборная Италии начинает турнирный путь с матча против Дании
История противостояния Бразил де Пелотас – Вила Нова длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Бразил де Пелотас одержал 51 победу, а на счету ФК Вила Нова 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 18-го июня и по московскому времени его начало будет в 01:00.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Бразил де Пелотас – Вила Нова определились с коэффициентами. На ФК Бразил де Пелотас выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Бразил де Пелотас не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Бразил де Пелотас уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
За последние четыре недели футбольному клубу Вила Нова пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Вила Нова находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Вила Нова намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Вила Нова в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Бразил де Пелотас – Вила Нова, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Вила Нова.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq