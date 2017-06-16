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Футболисты клуба Университарио готовятся до 18-го июня, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Депортиво Мунисипаль. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 04:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Университарио – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Гости футбольного поединка Университарио – Депортиво Мунисипаль получили коэффициент 4.4 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.5, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.85.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Университарио не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Университарио уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Депортиво Мунисипаль сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Депортиво Мунисипаль имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Депортиво Мунисипаль покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Университарио – Депортиво Мунисипаль, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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