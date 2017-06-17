Лос-Анджелес — Хьюстон: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат США 18.06.17

История противостояния Лос-Анджелес – Хьюстон длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Лос-Анджелес одержал 51 победу, а на счету ФК Хьюстон 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 18-го июня 2017 года и по московскому времени его начало будет в 06:00.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Лос-Анджелес – Хьюстон практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.45. Хозяева получили на свою победу котировку 1.95, а на гостей идет прием ставок по 4.1.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Лос-Анджелес не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Лос-Анджелес уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

За последние четыре недели футбольному клубу Хьюстон пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Хьюстон находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Хьюстон намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Хьюстон в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Лос-Анджелес и Хьюстон, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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