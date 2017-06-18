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Сувон Блюуингс — Сеул прогноз профессионала 18.06.17

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Сувон Блюуингс — Сеул прогноз профессионала 18.06.17

Хозяев матча Сувон Блюуингс – Сеул 18.06.2017 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 12:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Сувон Блюуингс – Сеул неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.2. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.9 и 3.6.

В прошлом поединке футбольного клуба Сувон Блюуингс основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Сувон Блюуингс будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Сувон Блюуингс есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

После того, как футбольный клуб Сеул выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Сеул удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Сувон Блюуингс – Сеул встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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