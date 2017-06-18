Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Бенуа Пер
|16.06 18:30 по МСК.
|Йерчи Янович
Покажет ли поляк снова шикарный теннис на своём любимом игровом покрытии?
|Лахти
|16.06 18:30 по МСК.
|Ильвес
Анализируем матч Чемпионата Финляндии и приходим к выводу о необходимости ставки в пользу... А в чью пользу - подробно расскажет прогноз
|Швеция
|16.06 19:00 по МСК.
|Англия
В Польше стартует молодежный Чемпионат Европы по футболу!
|Финн
|16.06 22:00 по МСК.
|Шэмрок Роверс
Ставка с однозначным перевесом по линии в Чемпионате Ирландии. Подробно разбираем прогноз в цифрах
|Альдосиви
|17.06 23:45 по МСК.
|Бока Х
Чемпионат Аргентины. Анализируем непростой выезд лидера турнира "Бока Хуниорс"
|Актобе
|18.06 16:00 по МСК.
|ФК Астана
Довольно редко Betfaq дает прогнозы на матчи Чемпионата Казахстана, но это тот случай, когда ставка напрашивается сама собой
|Германия
|18.06 19:00 по МСК.
|Чехия
Молодежный Чемпионат Европы. Выбираем событие для ставки в матче Германия - Чехия
|Дания
|18.06 21:45 по МСК.
|Италия
На молодежном Чемпионате Европы сборная Италии начинает турнирный путь с матча против Дании
Хозяев матча Сувон Блюуингс – Сеул 18.06.2017 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 12:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Сувон Блюуингс – Сеул неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.2. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.9 и 3.6.
В прошлом поединке футбольного клуба Сувон Блюуингс основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Сувон Блюуингс будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Сувон Блюуингс есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
После того, как футбольный клуб Сеул выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Сеул удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Сувон Блюуингс – Сеул встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq