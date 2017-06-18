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Канвон — Чеджу Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. 18.06.17

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Канвон — Чеджу Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. 18.06.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 18.06.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Канвон и Чеджу Юнайтед. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Чеджу Юнайтед сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Канвон. Начало данной игры произойдет в 13:00 по московскому времени.

В футбольном поединке Канвон – Чеджу Юнайтед букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.85, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.4.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Канвон существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Канвон проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Канвон никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Сейчас футбольный клуб Чеджу Юнайтед пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Чеджу Юнайтед одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Чеджу Юнайтед забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Канвон – Чеджу Юнайтед, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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