Бэйцзин Гоань — Тяньцзинь Тэда прогноз и ставки от специалиста 18.06.17

18.06.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Бэйцзин Гоань – Тяньцзинь Тэда. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Бэйцзин Гоань, а вот игроки ФК Тяньцзинь Тэда смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 14:35 по МСК.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Бэйцзин Гоань – Тяньцзинь Тэда практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 2, а на гостей идет прием ставок по 3.87.

Свой последний матч клуб Бэйцзин Гоань провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Бэйцзин Гоань крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Тяньцзинь Тэда. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Тяньцзинь Тэда продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Тяньцзинь Тэда крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Хозяева матча Бэйцзин Гоань – Тяньцзинь Тэда предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Бэйцзин Гоань больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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