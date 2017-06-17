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Футболисты клуба Гуанчжоу Фули готовятся до 18-го июня 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Шанхай СИПГ. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 14:35 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Гуанчжоу Фули – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Гуанчжоу Фули – Шанхай СИПГ неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Гуанчжоу Фули не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Гуанчжоу Фули уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Шанхай СИПГ. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Шанхай СИПГ продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Шанхай СИПГ крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Гуанчжоу Фули – Шанхай СИПГ являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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