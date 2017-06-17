Ляонин Хувин — Шаньдун Лунэн прогноз профессионала 18.06.17

В 14:35 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Ляонин Хувин – Шаньдун Лунэн. Футбольный поединок запланировали на 18-го июня, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Букмекеры считают фаворитом поединка Ляонин Хувин – Шаньдун Лунэн гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.2. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.9, а на ничейный результат можно поставить по 3.6.

В прошлом поединке футбольного клуба Ляонин Хувин основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Ляонин Хувин будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Ляонин Хувин есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Сейчас футбольный клуб Шаньдун Лунэн пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Шаньдун Лунэн одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Шаньдун Лунэн забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Ляонин Хувин – Шаньдун Лунэн встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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