Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Бенуа Пер
|16.06 18:30 по МСК.
|Йерчи Янович
Покажет ли поляк снова шикарный теннис на своём любимом игровом покрытии?
|Лахти
|16.06 18:30 по МСК.
|Ильвес
Анализируем матч Чемпионата Финляндии и приходим к выводу о необходимости ставки в пользу... А в чью пользу - подробно расскажет прогноз
|Швеция
|16.06 19:00 по МСК.
|Англия
В Польше стартует молодежный Чемпионат Европы по футболу!
|Финн
|16.06 22:00 по МСК.
|Шэмрок Роверс
Ставка с однозначным перевесом по линии в Чемпионате Ирландии. Подробно разбираем прогноз в цифрах
|Альдосиви
|17.06 23:45 по МСК.
|Бока Х
Чемпионат Аргентины. Анализируем непростой выезд лидера турнира "Бока Хуниорс"
|Актобе
|18.06 16:00 по МСК.
|ФК Астана
Довольно редко Betfaq дает прогнозы на матчи Чемпионата Казахстана, но это тот случай, когда ставка напрашивается сама собой
|Германия
|18.06 19:00 по МСК.
|Чехия
Молодежный Чемпионат Европы. Выбираем событие для ставки в матче Германия - Чехия
|Дания
|18.06 21:45 по МСК.
|Италия
На молодежном Чемпионате Европы сборная Италии начинает турнирный путь с матча против Дании
В 14:35 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Ляонин Хувин – Шаньдун Лунэн. Футбольный поединок запланировали на 18-го июня, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Букмекеры считают фаворитом поединка Ляонин Хувин – Шаньдун Лунэн гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.2. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.9, а на ничейный результат можно поставить по 3.6.
В прошлом поединке футбольного клуба Ляонин Хувин основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Ляонин Хувин будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Ляонин Хувин есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
Сейчас футбольный клуб Шаньдун Лунэн пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Шаньдун Лунэн одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Шаньдун Лунэн забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Ляонин Хувин – Шаньдун Лунэн встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq