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Поклонники футбола с нетерпением ожидают 18 июня, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Цзянсу Сайнти и Чанчунь Ятай. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Цзянсу Сайнти, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 14:35.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Цзянсу Сайнти – Чанчунь Ятай неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.4. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.85 и 3.5.
Если раньше футбольный клуб Цзянсу Сайнти ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Цзянсу Сайнти в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Цзянсу Сайнти стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
За последние четыре недели футбольному клубу Чанчунь Ятай пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Чанчунь Ятай находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Чанчунь Ятай намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Чанчунь Ятай в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Цзянсу Сайнти – Чанчунь Ятай встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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