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Олимпия Асунсьон — Соль де Америка прогноз и ставки от специалиста 18.06.17

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Олимпия Асунсьон — Соль де Америка прогноз и ставки от специалиста 18.06.17

Болельщики 18-го июня 2017 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Олимпия Асунсьон и Соль де Америка. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 23:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Олимпия Асунсьон – Соль де Америка, занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.

Футбольный клуб Олимпия Асунсьон в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Олимпия Асунсьон сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Олимпия Асунсьон выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Олимпия Асунсьон не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Соль де Америка. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Соль де Америка продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Соль де Америка крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Между командами Олимпия Асунсьон и Соль де Америка всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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