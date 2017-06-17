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Болельщики 18 июня ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Спортиво Триниденс и Хенераль Диас. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 23:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Спортиво Триниденс – Хенераль Диас определились с коэффициентами. На ФК Спортиво Триниденс выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.
По меркам национального чемпионата Спортиво Триниденс это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Спортиво Триниденс является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Спортиво Триниденс пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Хенераль Диас построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Хенераль Диас выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Спортиво Триниденс – Хенераль Диас не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Спортиво Триниденс – Хенераль Диас, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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