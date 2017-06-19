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Эль Танке Сислей — Пеньяроль: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Уругвая 19.06.17

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Эль Танке Сислей — Пеньяроль: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Уругвая 19.06.17

19.06.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Эль Танке Сислей – Пеньяроль. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Эль Танке Сислей, а вот игроки ФК Пеньяроль смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 00:00 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Эль Танке Сислей – Пеньяроль определились с коэффициентами. На ФК Эль Танке Сислей выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Эль Танке Сислей слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Эль Танке Сислей был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Эль Танке Сислей выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Пеньяроль постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Эль Танке Сислей и Пеньяроль, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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