Регистрация

Филадельфия — Нью-Йорк прогноз профессионала на матч 19.06.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Аргентина футбол: Аргентина – Премьер Дивизион
до начала:
# Альдосиви 17.06 23:45 по МСК. Бока Х #
Открыть доступ

Чемпионат Аргентины. Анализируем непростой выезд лидера турнира "Бока Хуниорс"
Казахстан футбол: Казахстан – Премьер Лига
до начала:
# Актобе 18.06 16:00 по МСК. ФК Астана #
Открыть доступ

Довольно редко Betfaq дает прогнозы на матчи Чемпионата Казахстана, но это тот случай, когда ставка напрашивается сама собой
U21 Чемпионат Европы футбол: U21 Чемпионат Европы
до начала:
# Германия 18.06 19:00 по МСК. Чехия #
Открыть доступ

Молодежный Чемпионат Европы. Выбираем событие для ставки в матче Германия - Чехия 
U21 Чемпионат Европы футбол: U21 Чемпионат Европы
до начала:
# Дания 18.06 21:45 по МСК. Италия #
Открыть доступ

На молодежном Чемпионате Европы сборная Италии начинает турнирный путь с матча против Дании
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Филадельфия — Нью-Йорк прогноз профессионала на матч 19.06.17

В 00:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Филадельфия – Нью-Йорк, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 19-го июня 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Филадельфия сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекеры считают фаворитом поединка Филадельфия – Нью-Йорк гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

В прошлом поединке футбольного клуба Филадельфия основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Филадельфия будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Филадельфия есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Нью-Йорк сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Нью-Йорк имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Нью-Йорк покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Филадельфия – Нью-Йорк, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Хэбэй Илиньшаньчжуан — Тяньцзинь Сунцзян прогноз профессионала 17.06.17
Индепендьенте — Олимпо прогноз профессионала 18.06.17
ФК Токио — Йокогама: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Японии 18.06.17
Эль Танке Сислей — Пеньяроль: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Уругвая 19.06.17
Саннефьёрд — Сарпсборг 08 прогноз профессионала на матч 18.06.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 