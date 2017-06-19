Эмелек — Индепендьенте дель Валье прогноз профессионала 19.06.17

Футболисты клуба Эмелек готовятся до 19.06.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Индепендьенте дель Валье. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 00:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Эмелек – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Эмелек – Индепендьенте дель Валье, выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Эмелек уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Эмелек сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Эмелек не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Сейчас футбольный клуб Индепендьенте дель Валье пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Индепендьенте дель Валье одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Индепендьенте дель Валье забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Так как хозяева поединка Эмелек – Индепендьенте дель Валье сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Эмелек.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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