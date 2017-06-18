Спорт Ресифи — Витория: прогноз, ставки букмекера на матч. 19.06.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 19-го июня 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Спорт Ресифи и Витория. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Витория сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Спорт Ресифи. Начало данной игры произойдет в 01:00 по московскому времени.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Спорт Ресифи – Витория практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.8. Хозяева получили на свою победу котировку 1.8, а на гостей идет прием ставок по 4.3.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Спорт Ресифи использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Спорт Ресифи, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Спорт Ресифи выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Футбольный клуб Витория в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Витория демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Витория забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Витория имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Спорт Ресифи – Витория, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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