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|Актобе
|18.06 16:00 по МСК.
|ФК Астана
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|Германия
|18.06 19:00 по МСК.
|Чехия
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|Дания
|18.06 21:45 по МСК.
|Италия
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Главный арбитр матча Бранн – Стабек в 20:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 19 июня и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Стабек на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Стабек – девять против двух.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Бранн – Стабек, занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.
В прошлом поединке футбольного клуба Бранн основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Бранн будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Бранн есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
Футбольный клуб Стабек в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Стабек демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Стабек забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Стабек имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Учитывая статистику личных встреч Бранн – Стабек, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Стабек еще не разу не проигрывал в два мяча.
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