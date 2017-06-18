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|Актобе
|18.06 16:00 по МСК.
|ФК Астана
Довольно редко Betfaq дает прогнозы на матчи Чемпионата Казахстана, но это тот случай, когда ставка напрашивается сама собой
|Германия
|18.06 19:00 по МСК.
|Чехия
Молодежный Чемпионат Европы. Выбираем событие для ставки в матче Германия - Чехия
|Дания
|18.06 21:45 по МСК.
|Италия
На молодежном Чемпионате Европы сборная Италии начинает турнирный путь с матча против Дании
Болельщики 19-го июня 2017 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Польша U21 и Швеция U21. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 21:45 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Поставить на хозяев матча Польша U21 – Швеция U21 можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.
Футбольный клуб Польша U21 в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Польша U21 сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Польша U21 выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Польша U21 не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
На выезде футбольный клуб Швеция U21 выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Швеция U21 выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Швеция U21 добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Польша U21 – Швеция U21, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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