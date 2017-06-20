Крузейро — Гремио прогноз специалиста на матч 20.06.17

История противостояния Крузейро – Гремио длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Крузейро одержал 51 победу, а на счету ФК Гремио 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 20.06.2017 и по московскому времени его начало будет в 02:00.

Если футбольные клубы Крузейро и Гремио в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Крузейро отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Крузейро еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Крузейро пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

За последние четыре недели футбольному клубу Гремио пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Гремио находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Гремио намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Гремио в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В матче Крузейро – Гремио довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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