Сачхере — Локомотив Тбилиси: прогноз, ставки букмекера на матч. 20.06.17

20.06.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Сачхере – Локомотив Тбилиси. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Сачхере, а вот игроки ФК Локомотив Тбилиси смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 16:30 по МСК.

Гости поединка Сачхере – Локомотив Тбилиси от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.3. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.8, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.8.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Сачхере существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Сачхере проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Сачхере никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Последний матч футбольного клуба Локомотив Тбилиси прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Локомотив Тбилиси находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Локомотив Тбилиси в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая статистику личных встреч Сачхере – Локомотив Тбилиси, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Локомотив Тбилиси еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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