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БАТЭ — Торпедо-БелАЗ прогноз специалиста 20.06.17

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БАТЭ — Торпедо-БелАЗ прогноз специалиста 20.06.17

В 17:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра БАТЭ – Торпедо-БелАЗ. Футбольный поединок запланировали на 20.06.2017, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Букмекерские конторы в футбольном поединке БАТЭ – Торпедо-БелАЗ практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.

По меркам национального чемпионата БАТЭ это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где БАТЭ является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу БАТЭ пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Торпедо-БелАЗ пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Торпедо-БелАЗ находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Торпедо-БелАЗ намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Торпедо-БелАЗ в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

На поединок БАТЭ – Торпедо-БелАЗ идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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