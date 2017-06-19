Фредрикстад — Конгсвингер прогноз профессионала на матч 20.06.17

20 июня состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Фредрикстад – Конгсвингер. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Фредрикстад, а вот игроки ФК Конгсвингер смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 20:00 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Фредрикстад – Конгсвингер определились с коэффициентами. На ФК Фредрикстад выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Фредрикстад отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Фредрикстад еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Фредрикстад пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Последний матч футбольного клуба Конгсвингер прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Конгсвингер находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Конгсвингер в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Фредрикстад – Конгсвингер на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Конгсвингер, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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